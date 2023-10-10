Устюжанин сыграл на гармони на Эльбрусе

Антон Лукьяновский из Великого Устюга принял участие во Всероссийском фестивале-конкурсе народных гармоник «Звучит гармонь над Приэльбрусьем», который проходил в Нальчике. Антон продемонстрировал игру на гармони-хромке, а в День учителя взобрался на Эльбрус, чтобы сыграть «Казачий перепляс».

Фестиваль проходил с 4 по 7 октября и был приурочен к празднованию 50-летия начала профессионального обучения игре на кавказской гармонике. В нем участвовали музыканты из 14 регионов России.

Антон – лауреат более 25 международных, всероссийских, областных и межрегиональных конкурсов и фестивалей. Помимо этого, он участвовал в телепрограмме на Первом канале «Играй, гармонь!». На данный момент гармонист учиться в Российской академии музыки имени Гнесиных.

На конкурсе музыкант завоевал гран-при в составе дуэта «Гармонь и мы» вместе со Степаном Печайко, а также стал лауреатом первой степени.