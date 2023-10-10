В Тарногском и Нюксенском округах появились автоклубы

[ Культура ]

В Тарногском и Нюксенском округах появились автоклубы в рамках национального проекта «Культура». Это передвижные многофункциональные культурные центры, позволяющие проводить выездные мероприятия, такие как концерты и кинопоказы, в отдаленных местах, где нет домов культуры и клубов. Стоимость одного такого модернизированного автобуса 9,9 млн рублей.

Автоклуб трансформируется в небольшую концертную площадку с современным звуковым и световым оборудованием. Также он оснащен кинопроектором, экраном и автономным генератором.

«В 2022 году были разработаны новые многофункциональные культурные центры на базе автобусов ПАЗ «Вектор NEXT». Первыми они прибыли в Вашкинский и Вожегодский округа. ПАЗы не нуждаются в прицепах и легко трансформируются в концертную площадку, имеют хорошую проходимость. В этом году Тарногский и Нюсенский округа получили более усовершенствованные и вместительные модели», – рассказал первый заместитель Губернатора Эдуард Зайнак.

Теги: автоклуб нацроект мероприятия
 

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