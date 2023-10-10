В Тарногском и Нюксенском округах появились автоклубы в рамках национального проекта «Культура». Это передвижные многофункциональные культурные центры, позволяющие проводить выездные мероприятия, такие как концерты и кинопоказы, в отдаленных местах, где нет домов культуры и клубов. Стоимость одного такого модернизированного автобуса 9,9 млн рублей.

Автоклуб трансформируется в небольшую концертную площадку с современным звуковым и световым оборудованием. Также он оснащен кинопроектором, экраном и автономным генератором.