Андрей Луценко: «Педагоги-психологи и социальные педагоги сельских школ смогут рассчитывать на подъемные в полмиллиона рублей»

Законопроект, предусматривающий подъемные в полмиллиона рублей для педагогов-психологов и социальных педагогов сельских школ, будет рассмотрен на предстоящей сессии Законодательного собрания области, повестку которой утвердили депутаты на заседании коллегии ЗСО.

Один из вопросов касается расширения мер поддержки специалистов на селе. В частности, социальным педагогам и педагогам-психологам предлагается выплачивать подъемные в 500 тысяч рублей при трудоустройстве в сельской местности.

При этом для них должно быть соблюдено условие выполнения нормы часов учебной (преподавательской) работы – не менее 36 часов в неделю.

По мнению разработчиков законопроекта, эта мера позволит повысить престиж профессий педагогов-психологов и социальных педагогов, и заполнить имеющиеся вакансии в сельских школах, что, в свою очередь, обеспечит психологическую безопасность образовательного процесса.

Еще один вопрос, включенный в повестку, также касается предоставления единовременных выплат педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности.

«По действующему законодательству, в случае устройства на работу в сельскую школу, с учителем заключается договор о предоставлении единовременной выплаты, в рамках которого он должен отработать пять лет. Однако в случае призыва по мобилизации или прохождения военной службы по контракту, действие трудового договора приостанавливается. Поправками предлагается засчитывать срок службы на СВО в качестве периода обязательной отработки. Это дополнительная мера, которая позволит сохранить педагогические кадры на селе и поддержать наших бойцов, которые сейчас выполняют боевые задачи, а по возвращении домой планируют продолжать трудовую деятельность в вологодских школах», - рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

Оба эти законопроекта будут рассмотрены на 24-й сессии Законодательного Собрания, которая состоится 18 октября.