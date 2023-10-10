Полиция признала живую жительницу Вытегорского района умершей

Жительницу Вытегорского района полиция признала умершей. В отделении по вопросам миграции женщине пояснили, что ее паспорт аннулирован в связи со смертью владельца, а сама они снята с регистрационного учета.

Как выяснилось в ходе проверки, работники миграционной службы ошибочно использовали персональные данные умершей женщины, имеющей аналогичные с живой имя и фамилию.

«Женщина обратилась в суд с иском о признании незаконными действия по внесению в информационные базы учета МВД России сведений о недействительности ее паспорта, по составлению адресного листка убытия и снятия ее с регистрационного учета по месту жительства. Истец просила взыскать с УМВД России по Вологодской области и ОМВД России по Вытегорскому району компенсацию морального вреда в сумме 100000 рублей (по ½ части с каждого) судебные расходы по оплате государственной пошлины, юридические услуг и почтовые расходы», - рассказали в пресс-службе судов области.

Суд при рассмотрении иска учел, что допущенная ошибка исправлена ответчиками во внесудебном порядке. В результате Вытегорский районный суд удовлетворил исковые требования частично, снизив компенсацию морального вреда до 20000 рублей с каждого из ответчиков.