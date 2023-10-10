Череповецкая «Северсталь» с минимальным счётом уступила московскому «Динамо»

[ Спорт ]

Череповецкая «Северсталь» с минимальным счётом 0:1 уступила московскому «Динамо» в Регулярном чемпионате КХЛ.

Команды провели два периода в плотной борьбе без удалений и с минимум моментов у ворот друг друга. Шанс забить шайбу в основное время матча у игроков «Северстали» появился в третьей двадцатиминутке, когда сначала за выброс клюшки в ворота «Динамо» был назначен штрафной бросок, а затем первая, и единственная попытка поиграть в большинстве предоставилась хозяевам. Но череповчане своей возможностью не воспользовались, завершив 60 минут матча в ничью 0:0.

В середине овертайма «динамовцам» удалось зажать череповчан у своих ворот. Защитник «бело-голубых» Бреннан Мечелл забил единственный гол в этой встречи.
«Тяжёлая для нас игра, во втором периоде в особенности. Преимущество было за «Динамо», мы не успевали в движении. Был ряд потерь в средней зоне. В третьем периоде мы выровняли игру, дело пошло уже с переменным успехом. Увы, пропустили гол в овертайме. Соперник нас переиграл. Готовимся дальше», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч «сталевары» проведут завтра. На своем поле череповчане примут нижегородское «Торпедо». Команда Игоря Ларионова идёт сейчас на втором месте Западной конференции.

Теги: ХК «Северсталь» хоккей
 

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