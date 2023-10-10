Череповецкая «Северсталь» с минимальным счётом уступила московскому «Динамо»

Череповецкая «Северсталь» с минимальным счётом 0:1 уступила московскому «Динамо» в Регулярном чемпионате КХЛ.

Команды провели два периода в плотной борьбе без удалений и с минимум моментов у ворот друг друга. Шанс забить шайбу в основное время матча у игроков «Северстали» появился в третьей двадцатиминутке, когда сначала за выброс клюшки в ворота «Динамо» был назначен штрафной бросок, а затем первая, и единственная попытка поиграть в большинстве предоставилась хозяевам. Но череповчане своей возможностью не воспользовались, завершив 60 минут матча в ничью 0:0.

В середине овертайма «динамовцам» удалось зажать череповчан у своих ворот. Защитник «бело-голубых» Бреннан Мечелл забил единственный гол в этой встречи.

«Тяжёлая для нас игра, во втором периоде в особенности. Преимущество было за «Динамо», мы не успевали в движении. Был ряд потерь в средней зоне. В третьем периоде мы выровняли игру, дело пошло уже с переменным успехом. Увы, пропустили гол в овертайме. Соперник нас переиграл. Готовимся дальше», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч «сталевары» проведут завтра. На своем поле череповчане примут нижегородское «Торпедо». Команда Игоря Ларионова идёт сейчас на втором месте Западной конференции.