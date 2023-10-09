Андрей Луценко поздравил специалистов дорожной отрасли с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие в преддверии Дня работников дорожного хозяйства прошло в Правительстве Вологодской области.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем выступлении отметил, что вологодские дорожные специалисты успешно выполняют задачу о формировании транспортного каркаса страны, поставленную Президентом России Владимиром Путиным.

«Задача, которую поставил нам Президент, – привести в порядок опорную сеть федеральных дорог на 100%, муниципальных дорог на 85% и региональных дорог на 50% до конца 2024 года. Мы эту задачу не просто выполним, но и перевыполним. Продолжим дальше наращивать объемы средств, чтобы наши дороги становились качественными и безопасными», - прокомментировал Олег Кувшинников.

Только в 2023 году было приведено в порядок около 820 километров автодорог федерального, регионального и местного значения, из них почти половина отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Один из главных ремонтов проводят на федеральной дороге А-114, соединяющей Вологду и Череповец. Здесь продолжают расширять трассу до четырех полос движения. Инициатива была поддержана Президентом России в августе 2019 года. В октябре 2024 года объект планируют сдать.

Также в областной столице продолжается строительство Малого транспортного кольца. Летом стартовали работы по возведению Некрасовского моста, почти завершены работы по строительству улицы Поэта Романова. В дальнейшем планируется построить мост через Вологду в створе Флотского переулка, транспортную развязку через железную дорогу Москва-Архангельск, реконструировать участки улицы Кирова и Говоровского проезда.

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко поблагодарил специалистов за труд и вручил заслуженные награды.

«От качественных дорог напрямую зависит качество нашей жизни, безопасность, даже развитие экономики и привлечение инвестиций. Благодаря специалистам дорожной отрасли меняется Вологодская область, дороги становятся не просто комфортными и безопасными, они становятся быстрыми. Идет строительство новых объектов. Год назад мы открыли Архангельский мост, сейчас активно ведется строительство малого транспортного кольца в Вологде. Большое спасибо за вашу работу, желаю вам здоровья и успехов! Уверен, все задачи, которые перед вами стоят, будут выполнены», - сказал Андрей Луценко.

Один из специалистов, получивших Благодарственное письмо Законодательного Собрания области из рук Андрея Луценко, Николай Бусел, главный эксперт дорожного хозяйства управления строительства и ремонта автомобильных дорог казенного учреждения Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области». В дорожной отрасли вологжанин работает более 40 лет.

«В работе больше всего нравится результат. Я принимал участие в строительстве Архангельского моста в Череповце. За годы моей работы был возведен не один десяток мостовых сооружений, каждый по-своему интересен и уникален», - рассказал Николай Бусел.

Добавим, общая протяженность дорог на Вологодчине составляет более 28 тысяч километров. По этому показателю область занимает первое место среди субъектов Северо-Запада и 18 место по России.