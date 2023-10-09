Конкурс на лучшее название для моста через Шограш на улице Поэта Романова объявлен в Вологде 

В Вологде в ближайшие дни будет открыта улица Поэта Романова – первый элемент Малого транспортного кольца. Поэтому сегодня на странице мэра Вологды Сергея Воропанова в социальной сети стартовал конкурс на лучшее название для моста через р. Шограш на новой магистрали.

«Поскольку на ул. Поэта Романова появляется новый для города мост, то у него должно быть название, как и у всех мостов областной столицы. Поэтому сегодня на своей странице в социальной сети объявляю конкурс на лучшее название для моста по ул. Поэта Романова. Конкурс проведем в два этапа. С 9 октября по 15 октября предлагайте свои варианты названий в комментариях. Затем выберем самые интересные варианты и с 16 по 22 октября проведем за них голосование. Вариант, набравший наибольшее количество голосов, и станет победителем. Именно он появится на табличке у мостового сооружения», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Протяженность ул. Поэта Романова составляет около 2 км. На магистральной четырехполосной дороге сделаны 3-метровые тротуары с тактильной плиткой, велодорожки шириной 1,5 м, смонтировано освещение. Это первая в Вологде дорога, где расположены сразу три кольцевых пересечения – на перекрестках с ул. Конева, ул. Молодежной и Осановским проездом. По данным ГИБДД такие перекрестки – самые безопасные. Еще один важный элемент дороги – мост через реку Шограш – тоже четырехполосный, с пешеходными зонами.

Ул. Поэта Романова напрямую свяжет ул. Конева и микрорайон Бывалово.

Стоимость объекта составляет 2,6 млрд рублей, средства выделены из бюджетов трех уровней.

