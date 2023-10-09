Юрист кубанского бизнесмена Ярчука подозревается в госизмене

ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова* (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова Ильи Сергеевича* к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника», - говорится в сообщении ЦОС.

Установлено, что после начала спецоперации Илья Новиков* добровольно покинул территорию России, после вступил в ряды Сил территориальной обороны, прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, а также занимается пропагандистской работой. Уголовное дело в отношении адвоката возбуждено по статье за госизмену.

Илья Новиков долгое время выступал адвокатом бывшего гендиректора и совладельца краснодарской компании «Гравитон» Александра Ярчука, проживающего за границей с 2015 года. Юрист помогал скрывшемуся из России из-за уголовного дела о налоговых махинациях Ярчуку в судебных процессах против нового руководства «Гравитона».

Теперь вопросы у правоохранителей могут т возникнуть и самому Ярчуку. Cледует разобраться, какие финансовые отношения складывались в последнее время с боевиком и пропагандистом ВСУ экс-адвокатом Новиковым*.