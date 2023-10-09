В Вологде технику переоборудуют на зимнюю уборку

В Вологде содержанием дорог, в том числе в зимний период, занимаются компании «Магистраль» и «Дорсервис». Сейчас подрядчики переоборудуют машины, на данный момент к работе в холодный сезон подготовлено более 60% необходимого количества техники. Всего же на этих работах будет задействовано более 100 машин.

Для уборки снега «Магистраль» задействует 90 единиц специализированной техники: пескоразбрасыватели на базе автомобилей «КамАЗ»; комбинированные дорожные машины с отвалами и щетками; трактора; роторы; снегопогрузчики; бульдозер; грейдеры. Для вывоза снега будут использоваться 35 самосвалов. К ручной уборке территорий подрядчик привлечет более 100 человек. Компания «Дорсервис» для уборки города задействует 19 единиц специализированной техники, а на ручную уборку – 15 человек. Кроме того, при температуре до -5 градусов дороги обрабатывают соляным раствором.

«Подрядчики отвечают за содержание территории общей площадью 3,7 млн кв. метров, в которую входят магистральные и второстепенные улицы и тротуары, мосты, парковки. Заготовлено почти 15 тысяч тонн песко-соляной смеси, более 2,5 тысяч тонн соли, что составляет 100% от плановой потребности. Необходимое количество техники тоже будет подготовлено, сейчас идет ее переоборудование. В зимний период будет организовано круглосуточное дежурство специализированной техники и сотрудников коммунальных служб. Работы подрядчика контролирует Администрация города, некачественно убранные участки приняты и оплачены не будут», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Уборка города будет проводиться по семи маршрутам: мкр. Прилуки, мкр. Ананьино, мкр. Лукьяново, с. Молочное, центральная часть города, Конева, ПЗ. В первую очередь подрядчик чистит мостовые сооружения, магистральные улицы – они должны быть убраны в течение четырех часов после завершения снегопада. На вывоз сугробов, которые не мешают проезду или не загораживают видимость, по ГОСТу дается до 12 дней.

Также в рамках контракта в зимнее время запланирована уборка парковок. При необходимости будут выставляться временные знаки, запрещающие парковку транспортных средств в определенные дни и промежуток времени. А постоянные знаки «Стоянка запрещена» с обозначением дня недели и времени установлены в городе на тех улицах, где ранее возникали проблемы с уборкой. В этот список вошли:

1. ул. Ветошкина – от ул. Яшина до ул. Левичева (суббота 12:00-15:00);

2. ул. Добролюбова – от ул. Горького до ул. Гоголя (вторник 9:00-11:00);

3. ул. Ильюшина – от Окружного шоссе до ул. Ильюшина, 2 (воскресенье, четная сторона 9:00-12:00, нечетная сторона 13:00-16:00);

4. ул. Кирова – от ул. Челюскинцев до ул. Мальцева (воскресенье 10:00-12:00);

5. ул. Псковская – от ул. Ленинградской до ул. Возрождения (пятница, четная сторона 9:00-12:00, нечетная сторона 13:00-16:00);

6. Пречистенская набережная – от ул. Лермонтова до ул. Зосимовской (выходные дни);

7. ул. Пугачева – от ул. Горького до набережной VI Армии (четверг 9:00-11:00);

8. ул. Фрязиновская – от ул. Горького до ул. Дальней (вторник, четверг, четная сторона 12:00-14:00, нечетная сторона 14:00-16:00);

9. ул. Ярославская – от Пошехонского шоссе до ул. Ярославской, 44 (среда, четная сторона 9:00-12:00, нечетная сторона 13:00-16:00);

10. ул. Яшина – от Советского проспекта до ул. Чехова (понедельник, четная сторона 13:00-16:00, нечетная сторона 9:00-12:00);

11. 1-й микрорайон ГПЗ-23 (среда, пятница 11:00-15:00);

12. ул. Первомайская – от ул. Герцена до ул. Чехова (вторник, нечетная сторона 09:00-13:00);

13. ул. Благовещенская – от ул. Мохова до ул. Воровского (вторник с обеих сторон 09:00-13:00);

14. ул. Дзержинского – от ул. Беляева до ул. Московской (среда, с обеих сторон 09:00-13:00).

Специалисты просят вологжан на указанный на знаках период убирать с этих территорий машины для качественной уборки парковок.

Отметим, что парковки на территории торговых центров чистить от снега обязаны собственники помещений, а дворы – управляющие компании.

Уборка города контролируется на постоянной основе, в случае замечаний можно обратиться в ЕДДС Вологды по телефону: 72-35-53.



