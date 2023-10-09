В Вологодской области осудили предпринимателя за дачу взятки

Предпринимателя осудили за дачу взятки должностному лицу.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 40-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере). Как сообщалось ранее, днем 23 ноября 2022 года работник отдела продаж индивидуального предпринимателя, занимающегося на территории региона оптовой торговлей медицинскими изделиями, за содействие в заключении контрактов с сокольской больницей передал ответственному должностному лицу данного лечебного учреждения деньги в сумме 117 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Вологодской области. В ходе расследования на имущество фигуранта (земельный участок и автомобиль) наложен арест на сумму, превысившую 2 550 000 рублей", - сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, лишения права заниматься деятельность, связанной с осуществлением закупок сроком на 1 год. Также судом конфискованы денежные средства подсудимого в размере 117 тыс. рублей.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу в значительном размере.

Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ России по Вологодской области в связи с своевременным обращением работника лечебного учреждения в компетентные органы с информацией о склонении его к коррупционному преступлению.