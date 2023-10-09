В Вологде открывается выставка оренбургских пуховых платков

10 октября в 16:00 в художественном отделе Вологодского музея-заповедника открывается выставочный проект Оренбургского областного музея изобразительных искусств «Оренбургский пуховый платок – Душа России». Выставка продлится до 3 декабря.

В экспозиции будут представлены лучшие работы мастериц Оренбургской области: О.А. Фёдоровой, Р.С. Гумеровой, В.Р. Масалимовой, Р.Р. Шафиковой, Л.В. Губайдуллиной, М.Г. Ишмухаметовой, А.Я. Рябининой и других. Помимо этого, вологжане смогут увидеть уникальные исторические платки 50-70-х годов неизвестных авторов.

На выставке также будет уделено особое внимание двенадцати костюмам народов, живущих в Оренбургском крае из коллекции «Нити дружбы» дизайнера Анны Советовой.

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