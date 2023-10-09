В 11 деревнях Вологодчины появились интернет и сотовая связь

«Ростелеком» завершил строительство одиннадцати базовых станций* сотовой связи в Вологодской области в рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

В летний период 2023 года специалисты «Ростелекома» построили более 16,5 километров волоконно-оптических линий, связь появилась в 11 населенных пунктах: Ларионово (Шекснинский район), Георгиевская и Житьево (Сямженский округ), Фрол (Грязовецкий округ), Избоищи и Борисово (Чагодощенский округ), Сосновица (Вожегодский округ), Арзубиха (Харовский округ), Каменка (Верховажский округ), Шалимово (Череповецкий район), Василево (Сокольский округ).

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и руководитель «Ростелекома» по Северо-Западу Александр Логинов посетили деревню Василево Сокольского муниципального округа и проверили там качество мобильной связи и доступности интернета, которые появились здесь в сентябре. В населенном пункте проживает более 140 человек. За установку базовой станции в прошлом году проголосовало 352 жителя Вологодской области. Базовая станция в деревне Василево - единственная в Сокольском округе, построенная по федеральной программе.

Чтобы протестировать качество связи, Олег Кувшинников вышел в прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте» и рассказал подписчикам о статусе реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства.



- Точки доступа устанавливают в населенных пунктах области с количеством жителей от 100 до 500 человек, в которых нет сотовой связи и не работает интернет. Строятся вышки, монтируется оборудование. По итогам прошлогоднего общенародного голосования были выбраны 18 населенных пунктов для первоочередной установки. В их число благодаря активности жителей попала и деревня Василево. Первоначально строительство точки доступа должно было завершиться в конце этого года, но благодаря общим усилиям удалось выполнить работы раньше отведенного срока. Сегодня сам проверил качество интернета - связь отличная. Благодарю команду “Ростелекома” и всех подрядчиков за хорошую работу, - рассказал глава региона.

- Предоставление качественной связи и доступа к интернету в отдаленных и сельских районах является одним из приоритетов компании. Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации “Ростелеком” продолжит создавать инфраструктуру связи, а также развивать проекты, направленные на повышение качества жизни людей на всей территории страны. Прямо сейчас наши связисты работают на нескольких объектах, чтобы до конца года запустить в эксплуатацию еще 7 базовых станций в разных округах Вологодской области, - подчеркнул вице-президент-директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Программа УЦН 2.0 реализуется в регионе с 2021 года. За это время базовые станции были построены в 34 населенных пунктах: более шести тысяч вологжан, проживающих в сельской местности, получили доступ к устойчивой голосовой мобильной связи и беспроводному интернету.

* Базовая станция — это сетевое оборудование, которое используется в сотовой связи для передачи и приема радиосигналов между мобильными устройствами (такими как смартфоны) и мобильными операторами. Она является ключевым элементом инфраструктуры мобильной связи и обеспечивает передачу данных, голоса и других соединений между пользовательскими устройствами и сетью оператора.



