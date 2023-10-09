В России вырастет стоимость билетов для проезда в плацкартах и общих вагонах

В России проиндексируют на 10,75% тариф на перевозку в плацкартах и общих вагонах с 1 декабря. Это следует из пояснительной записки к проекту приказа Федеральной антимонопольной службы России, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

В записке говорится, что с 1 декабря 2023 года на 10,75% проиндексируют тариф «на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования ‎во внутригосударственном сообщении в плацкартных и общих вагонах, сборы и платы за дополнительные работы (услуги), связанные с такими перевозками, пробег собственных (арендованных) пассажирских вагонов, перевозки багажа и грузобагажа в составе поездов дальнего следования».

Тарифы на услуги по использованию железнодорожной инфраструктуры в пригородном сообщении повысят на 7,6%, а в дальнем следовании — на 12,8%. Тариф на перевозку грузов по железной дороге будет повышен на 7,6%. Кроме того, с 1 декабря по 31 декабря 2023 года будет действовать еще дополнительная целевая надбавка к железнодорожному тарифу в размере 2% в связи с капитальным ремонтом инфраструктуры. Помимо этого, для обеспечения транспортной безопасности с 1 декабря нынешнего года тариф вырастет на 1%.