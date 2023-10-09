Череповчанка отсудила у собственника участка деньги за сломанный зуб

Жительница Череповца подала в суд иск за сломанный зуб и выиграла.

В ноябре 2022 года пенсионерка 1960 г.р., проходя мимо одного из почтовых отделений в Череповце, зацепилась ногой за торчащий из бетонной плиты металлический штырь и упала лицом на бетонную плиту. Женщина обратилась в травмпункт, где ей диагностированы гематому верхней губы, раны слизистой верхней губы, перелом коронки верхнего резца. После заживления раны верхней губы образовался рубец, который существует по настоящее время. Женщина обратилась в суд.

"В процессе рассмотрения дела установлено, что территория, где упала пенсионерка, находится в собственности физического лица, предоставлена в аренду ФГУП «Почта России» вместе с нежилыми помещения для размещения отделения почтовой связи. По условиям договора аренды арендатор (ФГУП «Почта России») обязался самостоятельно осуществлять уборку прилегающей к помещениям территории, а именно: уборка мусора и посторонних предметов (ежедневно), уборка снега в зимний период (по потребности). Вместе с тем земельный участок в аренду ФГУП «Почта России» не передавался. В пользование арендатора передана лишь территория, необходимая для обслуживания арендуемых помещений. Однако причиной падения пенсионерки стал металлический штырь, торчащий из бетонной плиты, для устранения которого недостаточно обычных мероприятий по уборке мусора и посторонних предметов, которые предусмотрены договором аренды", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Надлежащим ответчиком по делу суд определил собственника земельного участка. Им оказался индивидуальный предприниматель. Он в суде вину не признал, возмещать ущерб в добровольном порядке отказался.

Череповецкий городской суд требования пенсионерки удовлетворил, взыскав в ее пользу с собственника земельного участка (индивидуального предпринимателя) компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, расходы на оказание юридических услуг - 40 000 рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.