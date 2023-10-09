В Череповце для беременных женщин устроили фотосессию и проповедь

[ Культура ]

В Череповце в роддоме на Луначарского, 50 всю неделю проводили различные мероприятия для беременных женщин, сообщает cherinfo. Событие было приурочено к Дню беременных, который отмечается 7 октября.

В рамках праздника для пациенток из отделения патологии организовали арт-терапию, мастер-класс по технике дыхания с помощью пения, танцы, фотосессию с участием парикмахеров и визажистов, а также проповедь о семейных и родительских отношениях.

«Мы хотели поддержать женщин, чтобы у них было больше положительных эмоций, чтобы это состояние осталось в памяти. Сейчас больше половины пациенток беременны повторно. Это тренд последних трех лет. Женщины рожают во второй, в третий, в четвертый раз. Наступает эра осознанной желанной беременности» - отметил главный врач городского роддома Герман Мяснов.

Теги: беременные роддом мастер-класс праздник
 

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