В Череповце для беременных женщин устроили фотосессию и проповедь

В Череповце в роддоме на Луначарского, 50 всю неделю проводили различные мероприятия для беременных женщин, сообщает cherinfo. Событие было приурочено к Дню беременных, который отмечается 7 октября.

В рамках праздника для пациенток из отделения патологии организовали арт-терапию, мастер-класс по технике дыхания с помощью пения, танцы, фотосессию с участием парикмахеров и визажистов, а также проповедь о семейных и родительских отношениях.