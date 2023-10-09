34 медали завоевали вологодские спортсмены на Чемпионате и Первенстве СЗФО РФ по тхэквондо

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34 медали завоевали вологодские спортсмены на Чемпионате и Первенстве СЗФО РФ по тхэквондо, которые прошли в минувшие выходные в Сыктывкаре

Всего в соревнованиях приняли участие порядка 450 спортсменов из Коми, Карелии, Великого Новгорода, Калининграда, Вологодской, Ленинградская, Архангельской и Псковской областей. Вне конкурса, гостями соревнований стали тхэквондисты Пермского края, Воронежской области и Санкт-Петербурга.

Участники боролись за медали в трех возрастных категориях, мужчины и женщины, юноши и девушки 10-13 лет и юниоры 14-17 лет. И в трех спортивных дисциплинах: Туль, Спарринг и Сила удара.

Вологодские тхэквондисты увозят из столицы Республики Коми целую россыпь медалей, 13 "золотых", 7 "серебряных" и 14 "бронзовых".

Отметим выступление Ульяны Нестеровой, которая стала абсолютной чемпионкой соревнований, завоевав золотые медали во всех трех дисциплинах. Полина Костылева заняла первые места в Туле и Силе удара.

Теги: тхэквондо
Фото: https://vk.com/tkd35
 

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