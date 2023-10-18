В Череповце устроили сражение 1813 года

[ Культура ]

Вчера в Череповце реконструировали одно из сражений «Битвы наций» 1813 года неподалеку от усадьбы Гальских, сообщает cherinfo. Событие стало частью фестиваля «Герои Отечества на все времена», выигравшего грант компании «Северсталь».

Противостояние длилось практически час. В сражении приняли участие около 100 реконструкторов из Череповца, Санкт-Петербурга, Королёва, Павловского Посада и Мяксы. Пиротехническое сопровождение обеспечили гости из Смоленска. Французскими войсками командовал генерал Жерар в исполнении руководителя череповецких реконструкторов Сергея Беляева.

«Попытались сделать сражение историчным. В бою за деревню Гюльгенгосса принимал участие поэт Константин Батюшков. Сам бой разгорелся в 15 часов, как и у нас. Кроме того, нам повезло с погодой. Именно такая погода была под Лейпцигом. У нас в строю много молодежи. Они хорошо показали себя. Это была последняя реконструкция в этом году, начинаем подготовку к новому сезону», — рассказал Сергей Беляев.

Источник: https://cherinfo.ru/news/130318-v-cerepovce-rekonstruktory-ustroili-srazenie-xix-veka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

 

 

Теги: историческая реконструкция сражение усадьба гальских
 

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