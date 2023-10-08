Череповецкая «Северсталь» одержала самую крупную победу в истории КХЛ, повторив свой же результат образца сезона 2010/11

Накануне череповчане на выезде встречались с ХК «Сочи», это был уже 5 матч между командами в этом сезоне. И три предыдущих, пусть и с минимальным перевесом, остались за южанами.

Счет открыли сочинцы. Но еще до первого перерыва Кирилл Пилипенко и Никита Коростелёв реализовали двойной малый штраф у соперника, и «Северсталь» вышла вперёд 2:1.

Во втором и третьем периодах забивали только игроки в жёлто-чёрной форме. 3 заброшенных шайбы и голевая передача Никиты Коростелёва, 3 очка по системе гол+пас (2+1) Кирилла Пилипенко, принесли победу «Северстали» со счётом 10:1. Предыдущий раз череповчане так крупно выигрывали в сезоне 2010/11. Тогда, ещё команда Дмитрия Квартального. с таким же счётом разгромила екатеринбургский «Автомобилист».

«Интересный матч получился. Нам удалось реализовать все те моменты, которые у нас были. На мой взгляд, счёт не отражает соотношение сил. У «Сочи» также были моменты. Здорово сыграл наш вратарь. Наверное, ключевым моментом стало большинство, которое мы получили и, соответственно, реализовали», - подвел итоги матча главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Впереди череповчан ждут два домашних матча против лидеров Западной конференции. 9 октября «Северсталь» сыграет против московского «Динамо» 11-го - нижегородского «Торпедо».