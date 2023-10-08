В Череповце приют с 500 животными остался без света и тепла

Самый большой приют для животных в Вологодской области остался без тепла и света. Об этом сообщили сотрудники приюта «Спас».

«Мы никогда еще не оказывались в такой ситуации! В такую погоду мы без света и отопления. В помещениях, где содержатся старые и больные животные, резко становится холодно, мы ничего не можем сделать. „Электросеть“ долго игнорировала наше положение, отказывалась присылать нам аварийную службу, чтобы осуществить ремонт и подключение кабеля», — пишут они.

По информации волонтеров, когда аварийная бригада, все-таки, приехала, но посоветовали менять кабель. Сейчас приют остался без тепла и света. В группе «Спаса» объявили срочный сбор на бензогенератор.