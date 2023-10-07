В Грязовце насмерть сбили пешехода, наехав дважды

[ Происшествия ]

В Грязовце легковушка сбила пешехода, после чего на него наехал еще один автомобиль, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Грязовецкий».

По предварительной информации вечером 6 октября в Грязовце на улице Ленина женщина на «Daewoo Matiz» сбила 52-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. После чего на него наехал «Hyundai Elantra», за рулем которого был 45-летний мужчина. От полученных травм пешеход скончался на месте.  

На данный момент обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции, ведется следствие.

Теги: ДТП сбили насмерть Грязовец
 

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