В Вологде открыли движение по временному мосту в Кувшиново

Сегодня запустили движение по временному обходному мосту в Кувшиново. Он расположен с правой стороны от основного, для пешеходов также предусмотрен временный проход шириной 2 метра.

Сейчас начинаются работы по демонтажу старого моста и возведению нового основания путепровода. Будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные работы» при поддержке губернатора Олега Кувшинникова. На ремонт выделено 500 млн рублей их федерального и регионального бюджетов при городском софинансировании. Подрядчиком выступает ООО «Строймост», работы планируется завершить осенью 2024 года.