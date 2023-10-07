Еще одну модельную библиотеку открыли в Вологде

Вчера в Молочном открыли обновленную городскую библиотеку №4 «Книжный парк» на ул. Мира, 7. В Вологде это третья модельная библиотека, отремонтированная в рамках национального проекта «Культура». На ее обустройство было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета и 7,7 млн рублей из муниципального.

Ремонт начался в апреле. Появились новые помещения для детей и подростков, доступные, в том числе, и для людей с инвалидностью. В библиотеке теперь 5 залов: «Скворечник» - для детей, «Аллея» - для взрослых, «ТИР» - для молодежи, а также компьютерный зал «Медиабеседка» и зал для мероприятий «Зеленая эстрада»: все они объединены концепцией парка.

«Открытие такого современного пространства, где созданы комфортные условия для библиотечного обслуживания жителей – это очень важно. Потому что я уверена, что именно библиотека – это место притяжения для жителей разных возрастов, где могут реализовываться различные проекты, смелые идеи. И всё это, конечно, ориентировано на спрос наших жителей», – отметила директор комплексного центра социального обслуживания населения города Вологды Светлана Петрова.

В среднем у библиотеки в Молочном более 2000 тысяч читателей. В фонде собрано более 18 тысяч книг, теперь он пополнился еще на 1000 новых экземпляров. Также в библиотеке планируется реализация нового проекта «КиноПортал», на котором молодежь будет собираться для просмотра и обсуждения интересующих фильмов.