Под Нюксеницей ребенок погиб в ДТП

Происшествие произошло 6 октября на трассе «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово» в Нюксенском округе, сообщает информационное агентство «Вологда регион». Автомобиль «Hyundai Sonata», за рулем которого находился 49-летний мужчина, врезался в стоящую на обочине «Газель». Серьезные травмы получили три человека, а 13-летняя девочка скончалась на месте аварии.

«В результате ДТП на месте происшествия погиб несовершеннолетний пассажир “Hyundai Sonata”, травмы получила пассажир легковушки – 52-летняя женщина. Пострадали и два человека, находящиеся возле автомашины “ГАЗ” – 31-летний и 29-летний мужчины. Всех их госпитализировали в Нюксенскую ЦРБ», – прокомментировали В УМВД по Вологодской области.