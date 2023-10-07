Напротив «Ленкома» открылась выставка ко Дню учителя

На Пушкинской аллее у кинотеатра «Ленком» открылась фотовыставка «Педагоги и наставники». На ней представлено 32 стенда по 2 фотографии на каждом. В сумме, 62 портрета педагогов, выполненных известным вологодским фотографом Михаилом Трапезниковым. Выставка будет работать до февраля следующего года.

«Проект посвящён Году педагога и наставника. В проекте приняли участие 11 учреждений культуры. Для съемок мы выбирали руководителей учреждений, педагогов, которые имеют звания, награды, которые отличились особыми заслугами, имеют большое количество учеников. Съёмка была портретная. Она длилась несколько недель. В итоге получилось 62 портрета. Все участники съёмки были очень отзывчивы, все получили удовольствие от процесса», — рассказала директор художественной школы имени В. Н. Корбакова Наталья Кулижникова.