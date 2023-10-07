В Череповце открыта запись на диспансеризацию через госуслуги

В Череповце теперь можно записаться на диспансеризацию или к врачу через портал госуслуг сообщает «cherinfo». В личном кабинете в разделе «Мое здоровье» можно записаться на донацию, запросить сведения об оказанных услугах или электронном больничном, отслеживать результаты исследований. На портале также можно оформить медицинский полис себе или ребенку и прикрепиться к поликлинике.

«Там есть информация о вакцинации, в том числе от гриппа. Можно записаться на плановый прием к врачу, вызвать врача на дом. Нам важно понять, насколько удобно отслеживать через портал состояние своего здоровья, записываться на прием», — прокомментировала заведующая отделом по реализации социальных программ мэрии Череповца Ирина Султанова.