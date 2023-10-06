В Вологде горел завод по производству троллейбусов

В Вологде загорелся завод "ТрансАльфа", производящий троллейбусы и электробусы.

"Сегодня в 16 ч. 13 мин. на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на кровле машиностроительного завода, расположенного на Белозерском шоссе в г. Вологда. Прибыв на место вызова, огнеборцы обнаружили сильное задымление в цеху. Незамедлительно был развернут оперативный штаб тушения пожара", - сообщили в управлении МЧС России по Вологодской области.

Всего к месту чп прибыло 54 человека и 19 единиц техники. Из цеха и соседнего административного здания было эвакуировано около 200 человек.

В 16:51 открытое горения было ликвидировано, пожар локализован на площади 60 кв.м. Предварительно один работник пострадал, госпитализирован с химическим ожогом глаз, полученным им при использовании огнетушителя.

Причины произошедшего устанавливаются.