У Вологодской Росгвардии новый начальник

На должность начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Вологодской области назначен полковник полиции Сергей Логинов.

Его представил заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, полковник полиции Андрей Быстров. Сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Сергей Логинов родился 12 июля 1971 года во Владимире. Окончил Владимирский юридический институт ФСИН по специальности «юриспруденция». Принимал участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона.

С 1992 года проходил службу в правоохранительных органах на различных командных должностях. Последняя занимаемая должность - начальник Управления Росгвардии по Ивановской области. Специальное звание – полковник полиции.

Награжден государственными наградами: орденом Мужества (2008 г.), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней (2006 г., 2009 г.), дважды медалью «За отвагу» (2003 г., 2013 г.), орденом Александра Невского (2020 г.).