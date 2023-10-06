Череповчанка участвует в «Мисс Россия»

[ Культура ]

Уроженка Череповца Злата Соколова участвует в конкурсе «Мисс Россия». Девушка является мастером спорта по художественной гимнастике и проживает в Санкт-Петербурге, однако на конкурсе представляет Череповец, в котором родилась и выросла.

В день талантов и национальных костюмов Злата выступила с гимнастическим номером и продемонстрировала платье с Воскресенским собором, войдя в число финалистов. До подведения итогов осталось всего 2 дня. Победительница получит корону и 1 млн рублей.

В анкете участницы Злата рассказала, почему именно она должна получить звание «Мисс Россия»:

«Благодаря профессиональному спорту, с детства я обладаю такими качествами, как дисциплинированность, мотивация для достижения успеха, эстетика внешнего вида, уверенность в себе, внутренний самоконтроль – все что необходимо и для Мисс Россия».

Теги: мисс россия конкурс красоты Череповец
 

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