В Вологде туристы будут добираться до достопримечательностей на самокатах

[ Культура ]

Заместитель губернатора Виталий Тушинов на дискуссионной площадке «Живое наследие. Локальные бренды и развитие туризма на Русском Севере» форума «Сообщество» рассказал о том, что власти Вологды и региона рассматривают возможность создания туристических маршрутов на самокатах для гостей из других регионов.

Подразумевается, что в Вологде туристы будут добираться до достопримечательностей на электросамокатах, одновременно слушая информацию об исторических местах с помощью аудиогида. Подобные маршруты уже существуют в Москве, а власти областной столицы хотят перенять этот опыт.

Теги: Туризм самокаты достопримечательности
 

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