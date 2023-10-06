В Вологде туристы будут добираться до достопримечательностей на самокатах

Заместитель губернатора Виталий Тушинов на дискуссионной площадке «Живое наследие. Локальные бренды и развитие туризма на Русском Севере» форума «Сообщество» рассказал о том, что власти Вологды и региона рассматривают возможность создания туристических маршрутов на самокатах для гостей из других регионов.

Подразумевается, что в Вологде туристы будут добираться до достопримечательностей на электросамокатах, одновременно слушая информацию об исторических местах с помощью аудиогида. Подобные маршруты уже существуют в Москве, а власти областной столицы хотят перенять этот опыт.