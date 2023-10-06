Вологодских школьников научат разбираться в ядовитых растениях

[ Общество ]

Студенты Вологодской ГМХА научат школьников разбираться в ядовитых растениях.

Проект студентки факультета агрономии и лесного хозяйства Милены Никуличевой «Антидот» направлен на ознакомление школьников с ядовитыми растениями Вологодской области и Северо-Запада России, изучение их свойств и мер оказания первой помощи при отравлении или получении ожогов.

«С марта по октябрь проходит сезон произрастания, цветения и размножения растений, в том числе и ядовитых. Многие дети на лето переезжают в сельскую местность, где повышается риск нахождения растений, плоды и сок которых пагубно влияет на организм. Большинство не знают, как выглядят ядовитые растения и могут употребить в пищу, увидев красивые плоды, - рассказала Милена, - Участники проекта научаться различать ядовитые растения, изучат территории, где они произрастают, научаться оказывать первую помощь в случае отравления».

Команда студентов факультета агрономии и лесного хозяйства организует серию научно - популярных и практикоориентированных встреч со школьниками Вологодской области, на которых ребята смогут узнать о ядовитых растениях и мерах борьбы с последствиями отравления этими растениями.

Изучение будет проходить в формате мастер-классов и игр с привлечением специалистов Российского Красного креста. Для закрепления знаний участники получат брошюру с информацией о наиболее распространенных видах ядовитых растений и грибов на территории Вологодской области и Северо-Запада РФ. 
 

Теги: антидот растения яды
 

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