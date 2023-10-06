В Великом Устюге пойдет под суд машинист погрузчика, по вине которого погиб начальник

[ Происшествия ]

Великоустюгским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего машиниста погрузчика великоустюгской коммерческой организации.

Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вечером 19 июня 2023 года машинист погрузчика, управляя вверенной ему подъемной техникой, осуществлял работы по загрузке пачки березового шпона в грузовой автомобиль. При въезде погрузчика в контейнер автомобиля, произошло смещение груза на находящегося внутри 53–летнего начальника склада. Пострадавший был смертельно травмирован.

"После поступления информации в территориальный следственный отдел по поручению руководителя следственного управления Геннадия Юрьевича Яшина было незамедлительно возбуждено уголовное дело. По версии следствия, произошедшее стало возможным в результате нарушений правил безопасности, допущенных водителем погрузчика. Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в следственном управлении СК РФ по Вологодской области. 
 

Теги: смерть на работе
Фото: СУ СК РФ по Вологодской области
 

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