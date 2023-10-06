Эксперты Общественной палаты РФ оценили работу Вологды по нацпроектам

Эксперты Общественной палаты РФ положительно оценили работу Вологды по федеральным программам и нацпроектам.

Федеральные эксперты посетили ряд инфраструктурных объектов города, которые были построены в рамках федеральных программ и национальных проектов.

Так, общественники посетили Бульвар Пирогова, который был отремонтирован по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Общественное пространство вошло в федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2020 году.

«Бульвар Пирогова в Вологде – это достойная практика, свежий взгляд на городскую среду. Деревья и школа гармонично вписались в это пространство, здесь уложено качественное покрытие. Считаю, что в городе нужно создавать больше таких мест для отдыха людей», – отметил член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам Владимир Булатов.

Также федеральные эксперты посетили дом №19 по ул. Архангельской. Его построили в 2022 году в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, являющейся частью нацпроекта «Жилье и городская среда». В декабре в новые квартиры въехали более 200 семей.

«Мы пообщались с жителями дома, посмотрели квартиры и коммуникации – все сделано достойно и качественно. Проблем особых у этого дома нет, он почти полностью заселен. Наши коллеги из Вологды подтверждают, что тема по переселению граждан из аварийного жилищного фонда очень актуальна. Важно, что реализация нацпроекта успешно идет и позволяет обеспечивать людей благоустроенным жильем», – рассказал член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам, член экспертного совета Комитета энергетики Государственной Думы РФ Анатолий Старостин.

Еще одной точкой осмотра стал Ледовый дворец «ВологдАрена», возведенный в рамках нацпроекта «Демография» и открытый в начале 2023 года. Новая ледовая площадка дала дополнительные возможности для тренировок юных фигуристов и хоккеистов, а также проведения крупных соревнований. Сейчас здесь формируется целый спортивный комплекс. Помимо Ледового дворца, он будет включать в себя ФОК «Золотая шайба» с ледовым полем, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и модульный физкультурный комплекс.

«Здесь находится большая жилая зона, арена имеет замечательные перспективы. В Вологде создается центр спортивного притяжения и формирования новых привычек. У жителей города появляется возможность прийти туда, где спорт действительно будет нормой жизни», – отметила эксперт Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам Ольга Аринцева.

Также членам Общественной палаты РФ представили городскую систему общественного транспорта. Его контролирует Центр организации дорожного движения, созданный в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В систему заведен общественный транспорт муниципального и частных перевозчиков, в ежедневном режиме диспетчеры отслеживают, как соблюдается график движения. Если есть сбой, в причинах разбираются сотрудники Департамента городского хозяйства. Также общественникам рассказали о проекте «умных установок», реализация которого начнется в этом году, и о пополнении парка общественного транспорта на средства инфраструктурного бюджетного кредита.

В 2022-2023 годах в Вологду поступило 40 новых автобусов на газомоторном топливе. В ноябре прибудет еще 8 машин, также работа по приобретению нового транспорта для городских маршрутов будет продолжена в 2024 году.



«Хочу отметить, что логика решений Мэра Вологды Сергея Воропанова абсолютно правильная. Поддерживаем планы по развитию троллейбусного движения, тем более в городе, где производят троллейбусы для регионов. Также будут развиваться остановки, это очень грамотное решение, потому что время ожидания транспорта должно быть комфортным. Все это совместно с поиском кадров для этой сферы даст необходимый эффект по созданию комфортной системы общественного транспорта», – считает заместитель председателя Общественного совета России при Министерстве транспорта России, член комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Транспорт» Илья Зотов.



«Важно продолжать развитие транспортной инфраструктуры, особенно это касается удобства для пожилых людей и маломобильных граждан. Потенциал развития есть. Парк автобусов будет обновляться. Важно, что при этом идет взаимодействие с местными жителями и их мнение учитывается», – сказал член Общественной палаты России Евгений Андреев.

«Для нас очень важно, что форум Общественной Палаты РФ проходит в этом году в Вологде. Это не только почетно, но и полезно для города. Еще до начала форума федеральные эксперты познакомились с целым рядом городских объектов, реализованных по нацпроектам и федеральным программам за последние годы. Представители Общественной Палаты РФ оценили нашу работу и дали рекомендации по деятельности в различных направлениях развития городской среды. Экспертам удалось получить обратную связь и от жителей Вологды, что немаловажно. Также мы совместно обсудили различные проблемы, с которыми сталкивается не только Вологда, но и другие города. Рассчитываем на содействие в решении этих вопросов на федеральном уровне», – отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

В форуме «Сообщество» принимают участие представители органов власти, НКО, бизнеса, гражданские активисты, волонтеры и журналисты из разных регионов. Его участниками станут более 700 человек из разных регионов России.