Женщина простила виновника ДТП за погибшего сына, так как ее муж попал в аналогичную ситуацию

Женщина не стала настаивать на строгом наказании водителя-дальнобойщика по вине которого погиб ее сын. Причина - ее муж когда-то был на месте осужденного.

26 декабря 2021 года 59-летний водитель управлял автомобилем МАЗ с полуприцепом на трассе М-8 в Грязовецком районе. В попутном направлении образовался затор, а на встречном направлении МАЗу двигался автомобиль ВАЗ 21114. В какой-то момент водитель МАЗа потерял контроль над машиной и произошла массовая авария.

"Водитель МАЗа в нарушение требования п. 10.1 ПДД РФ не выбрал скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий, утратил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил столкновение с автомобилями ГАЗ 3009D9 и ГАЗ 3010GA, стоящими в заторе, и автомобилем ВАЗ 21114, двигающимся во встречном ему направлении. Кроме того, после столкновения автомобиль марки ГАЗ 3010GA отбросило на впереди стоящий в заторе автомобиль марки VOLKSWAGEN TOUAREG. В результате действий водителя МАЗа произошло ДТП, в ходе которого водитель автомобиля ВА321114 (1989г.р.) получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия. Автомобили ГАЗ 3009D9, ГАЗ 3010GA, ВАЗ 21114, VOLKSWAGEN TOUAREG и МАЗ с полуприцепом получили механические повреждения. Действия водителя МАЗа квалифицированы по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщают в пресс-служб судов Вологодской области.

Водитель МАЗа вину в совершении преступления не признал. Он сказал, что ехал скоростью 60 км/ч, на дороге был гололед. По рации передали предупреждение, но не указали километр дороги.

По уклону дороги поднимался в горку, на вершине скорость была около 40-50 км/ч. Впереди увидел, что на расстоянии около 100-150м стоят транспортные средства, сбросил газ, стал тормозить. Полуприцеп начало водить в стороны, пытался рулевым выровнять машину. Затем машину сложило, в результате чего потерял управление транспортным средством. Кабину выкинуло на встречную полосу, где произошло столкновение с легковой автомашиной. Считает, что сделал все от него зависящее.

Потерпевшая суду рассказала, что погибший являлся ее сыном. Но исковые требования заявлять не пожелала, на строгом наказании не настаивала, так как 40 лет назад ее муж попал в аналогичную ситуацию, за что отбывал наказание в местах лишения свободы.

Грязовецкий районный суд признал водителя виновным и назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год.