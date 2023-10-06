Анастасия Маркова отправится на Игры стран BRICS

Вологжанка вошла в сборную России по плаванию, которая отправится в Дурбан (ЮАР) и примет участие в Международном спортивном форуме, который пройдёт с 15 по 23 октября.

Всего в состав Сборной вошли 8 спортсменов, по 4 каждого пола.

Мужчины: Акимов Роман (Московская область), Волков Андрей (Удмуртская Республика), Глазунов Георгий (Белгородская-Курская области), Ткачёв Алексей (Санкт-Петербург)

Женщины: Егги Влада (Санкт-Петербург), Клепикова Дарья (Воронежская область), Маркова Анастасия (Вологодская область), Чикунова Евгения (Санкт-Петербург), сообщает сайт ВФП https://vk.cc/crpHQS

Анастасия Маркова, вологжанка. Выступает за клуб «Лагуна». Чемпионка России (2020). Серебряный призёр чемпионата России на короткой воде (2020).

