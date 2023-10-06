Вологодский музей-заповедник приглашает на мероприятия по Пушкинской карте в октябре. Напомним, что она дает право школьникам и студентам от 14 до 22 лет оплачивать билеты на культурные события за счет государства.

8, 29 октября в 12:00 – экскурсия «Кремль сквозь века» (6+).

14 октября в 12:00 – экскурсия История в лицах» (6+) в музее Мир забытых вещей.

14 октября в 14:00 – программа «10 шедевров вологодского кружева» (6+) в Музее кружева.

15 октября в 12:00 – экспозиция «Музейный калейдоскоп: время первых» (12+) в Крестовой палате Симоновского корпуса.

21 октября в 16:00 – моноспектакль «Лиза про Лизу» (12+) в Выставочном комплексе «Вологда на рубеже XIX-XX вв.».

21 октября в 12:00 – экскурсия «Древнерусское искусство» (12+).

28 октября в 14:00 – программе «Кружево. Версия 2.0» (6+).

29 октября в 14:00 – экскурсия «Учителя, воспитавшие Победителей» (6+) в Юго-Западной башне Вологодского кремля.