Череповчанин взыскал моральный вред с бывшей жены, плеснувшей ему уксус в лицо

Прокуратура Череповца провела проверку доводов обращения пенсионера об оказании содействия о взыскании компенсации морального вреда с бывшей супруги. Та еще в 90-х годах причинила вред его здоровью.

В декабре 1994 году между мужчиной и супругой произошла ссора, в результате которой женщина плеснула в лицо мужчине уксусную кислоту.

"Приговором Череповецкого народного суда Вологодской области от 1997 г. женщина признана виновной в совершении преступлений по ч.1 ст.108 УК РСФСР и ст.115 УК РСФСР. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, данные действия повлекли тяжких вред здоровья потерпевшего. В настоявшее время здоровье мужчины ухудшилось, а денежные средства в счет возмещения вреда здоровью, полученного в 90-х годах из-за химического ожога, бывшая супруга добровольно не выплачивала", - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Прокуратура города в интересах пенсионера направила в суд иск о взыскании с бывшей супруги компенсации морального вреда.Решением Череповецкого городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, в пользу пенсионера взыскана компенсация морального вреда в размере 90 тысяч рублей.



