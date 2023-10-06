Вологодские сувениры заняли призовые места на всероссийском конкурсе

[ Культура ]

4 октября в Пскове прошел финал девятого Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» по Северо-Западному и Центральному округам. По итогам соревнования несколько изделий вологодских мастеров заняли вторые места в трех номинациях.

В номинации «Линейка туристических сувениров города» второе место заняли «Деревянное зодчество Вологды» гончарной мастерской "СеверАрт35". В номинациях «Сувенир-игрушка» и «Этнографический сувенир» призовые места заняли брелок «Лось» Анны Куньякиной из Череповца и бабаевская кукла Виктории Базаровой. Другие вологодские участники получили дипломы: «Молоко цельное сгущенное» и сувенир «Духовная столица».

Общенациональный финал конкурса состоится 3 декабря в Твери. Вологжане в нем также примут участие.

Теги: сувениры конкурс Туризм
 

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