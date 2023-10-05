Сокольский завод проинспектировали члены Общественной палаты РФ

4 октября на завод «Сокол СиЭлТи» приехали с инспекцией представители Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ. Визит состоялся в рамках Форума Общественной палаты «Сообщество», который начнется 5 октября в Вологде. После ознакомительной промышленной экскурсии члены Общественной палаты РФ посетили первые в России многоэтажные деревянные дома – жилой комплекс «Соколики».

- Видели сегодня не только сами CLT-панели, но и жилой многоэтажный комплекс, построенный из этого материала. А материал действительно вызывает интерес! Во-первых, это экологически чистый проект. Во-вторых, хорошая скорость возведения при высоком качестве данных материалов – а значит, можно построить готовый объект за 3-4 месяца и не ждать его годами. У технологии есть будущее, необходимо дорабатывать нормативную базу для развития – и коллеги активно работают над этим. Считаю, что необходимо поддерживать как весь кластер деревянного домостроения, так и производство CLT-панелей в частности. Я уверен, что на материал будет спрос, плюсы материала оценят потребители, которым важна скорость и качество, - отметил Заместитель председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Сергей Буторин.

В настоящее время CLT уже применяют при возведении частных и многоквартирных домов, а также в спортивных сооружениях в качестве аналога несущих элементов из бетона и стали.

В составе делегации сокольское предприятие посетили также член Общественной палаты Забайкальского края Анатолий Старостин и Заместитель председателя Общественной палаты Костромской области, доктор технических наук, профессор Владимир Булатов.



