Сбербанк привлекли к ответственности за назойливые звонки робота-коллектора

Сбербанк заплатит штраф за назойливые звонки робота-коллектора. Должник банка пожаловался пожаловался в управление судебных приставов по Вологодской области на назойливые и частые звонки кредитора.

Управление в ходе проверки установило превышение установленной законом частоты взаимодействия Сбербанка в должником, за что в мае 2023 года привлекло его к административной ответственности. Но банк решил оспорить решение управления, ссылаясь на то, что робот-коллектор только осуществлял набор номера, а непосредственного разговора с заемщиком по телефону не было.

Но суд подтвердил правоту управления.

"Количество звонков должнику от робота-коллектора Сбербанка в ноябре и декабре 2022 года доходило до 8 в неделю и 18 в месяц при установленном законодательством предельном количестве не более 2 раз в неделю и 8 раз в месяц. Несмотря на то, что телефонные разговоры фактически не состоялись, поскольку абонент «бросал трубку», сам факт наличия попытки набора номера и соединение с клиентом свидетельствуют о нарушении банком закона", - разъяснили позицию суда в 14 апелляционном суде.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.