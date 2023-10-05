Вологжане стали чаще умирать от ВИЧ и психических расстройств

Администрация Вологды опубликовала данные о смертности жителей областной столицы от социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

В Вологде выросла смертность от вирусных гепатитов в семь раз, от ВИЧ в два с половиной раза, а от психических расстройств и расстройств поведения – в шесть раз.

Распространенность вирусного гепатита также выросла. Если в 2010 на 100 тысяч населения болело 954,4 человека, то в 2022 - 1121,3. С ВИЧ ситуация обстоит еще хуже. 52,48 случаев на 100 тысяч в 2010 году и 312 в 2022-м. Распространенность сахарного диабета выросла почти в два раза. Также вологжане чаще стали жаловаться на проблемы с давлением и болеть злокачественными новообразованиями.

Несмотря на повышение смертности от психических расстройств, само распространение таких заболеваний снизилось с 6736,4 до 4184 случаев на 100 тысяч человек. А вот туберкулезом вологжане почти не болеют и от него соответственно умирают мало.