В Вологде начался прием заявок на инклюзивный фестиваль «Стремление к Солнцу»

С 1 по 3 декабря в Вологде и Череповце пройдет открытый инклюзивный фестиваль творчества «Стремление к Солнцу» для детей и молодежи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Организатором выступает Центр народной культуры при поддержке Департамента культуры Вологодской области. Заявки принимаются до 15 октября. Участвовать могут люди до 35 лет, а также инклюзивные творческие коллективы и специалисты организаций социальной сферы, деятельность которых направлена на развитие инклюзивности социальной культуры.

В соревновании будет 4 номинации. «Будь звездой!» будет проходить очно с заочной формой отбора. Остальные три – «Открываю мир!», «Мы вместе» и «Мастера инклюзии» пройдут заочно, а работы участников разместят онлайн.

На мероприятии также будет организована творческая лаборатория «Культура – пространство для всех», а для специалистов подготовлена деловая программа.

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