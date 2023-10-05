В Бабушкинской библиотеке пройдет «Цветаевский костер»

Бабушкинская библиотека стала одной из площадок для проведения девятого «Цветаевского костра на Вологодской земле». Культурно-просветительская акция будет проходить 8 и 9 октября.

Первым мероприятием станет встреча поклонников творчества Анастасии и Марины Цветаевой во внутреннем дворике Вологодской областной детской библиотеки на ул. Марии Ульяновой, 7. Начало в 8 октября 12:00.

Встреча «Наставники Цветаевского дома» пройдем 8 октября с в 15:00 в конференц-зале Бабушкинской библиотеки. На мероприятии литературовед Елена Титова представит новые книги, посвященные семье Цветаевых. Помимо этого, выступит бард-группа «Кудеса» с фрагментом программы «Цветаева – любовь».

На второй день акции вологжан ждет литературно-музыкальный вечер «Марина», в ходе которого Наталья Смирнова и Наталья Швецова прочитают стихотворения поэтессы.

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