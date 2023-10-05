На каждого жителя Вологодской области приходится более 26 тысяч деревьев

На одного жителя Вологодской области приходится более 26 000 деревьев. Леса региона покрывают больше 70% территории региона, это более 11,7 млн га, почти 30,2 млрд деревьев. Говорит директор вологодского филиала Рослесинфорга «Севлеспроект» Григорий Савельев.

По данным первого цикла государственной инвентаризации лесов Вологодской области общий запас накопленного лесами углерода составляет 897,8 млн тонн.

«Основные часто встречающиеся породы в Вологодской области - хвойные сосна и ель, а также осина и береза. Их средний возраст - около 83 лет. Регион занимает одно из ведущих мест среди субъектов России по наличию лесосырьевых ресурсов. Запас древесины превышает 1,6 млрд. куб. м.», - отметил Григорий Савельев.

Всего в России растет почти 541 млрд деревьев. В среднем на одного жителя страны их приходится около трех тысяч штук. Так что в Вологодской области показатель количества деревьев на человека намного выше среднего.

Меньше всего деревьев на одного жителя зафиксировано в Калмыкии – 8 штук, Саратовской области – 20 штук, Ставропольском крае – 28 штук, Ростовской и Астраханской областях – по 33 штуки. Эти регионы – малолесные, склонные к опустыниванию.

Деревья — это одни из самых важных природных ресурсов, которые обеспечивают мир кислородом, а также улучшают качество воздуха и сохраняют биоразнообразие.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), одно взрослое дерево производит приблизительно 118 кг кислорода в год. Для обычного взрослого человека весом около 70 кг, необходимо приблизительно 6-7 взрослых деревьев для обеспечения его дыхательных потребностей в течение года.