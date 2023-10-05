Вологжане смогут поучаствовать в онлайн-марафоне «Читаем Белова»

25 октября с 10:00 до 14:00 в филиале Кирилло-Белозерского музея-заповедника «Музей-квартира В.И. Белова» в прямом эфире состоится чтение «Плотницких рассказов» в рамках X Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия».

Трансляция онлайн-марафона пройдет в группах ВКонтакте «Музей-квартира В. И. Белова» и «Мы вологжане!», а также на сайтах cultinfo.ru, Вологда.РФ и на ресурсах Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Для участия в марафоне необходимо записаться по телефону 8-921-142-08-56 или в группе ВКонтакте «Музей-квартира В. И. Белова».

Помимо этого, организаторы предлагают самостоятельно записать видеоролик с чтением отрывка из любого произведения Василия Белова и опубликовать его 25 октября в соцсетях с хэштегом #ЧитаемБелова.

X Всероссийские Беловские чтения пройдут в Вологде с 23 по 28 октября. Они приурочены ко дню рождения писателя и направлены на популяризацию его творчества. В рамках форума пройдут научные дискуссии, творческие встречи, семинары молодых авторов и многое другое.

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