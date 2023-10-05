Вологжане смогут посетить музей-заповедник бесплатно, придя в маске животного

[ Культура ]

В День защиты животных, в воскресенье 8 октября, отдел природы Вологодского музея-заповедника запланировал праздничную программу с 11:00 до 14:00. Гостей мероприятия ждет девять интерактивных и познавательных площадок, тематические конкурсы, мастер-классы, а также презентация коллекции костюмов «Обитатели леса» от мастера Вологодских художественных промыслов Жанны Вересовой. Вологжане, надевшие маску животного, смогут посетить праздник бесплатно.

В этом году День защиты животных в отделе природы приурочен к 50-летию Вологодского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и открытию выставки «Исследователи Вологодских глубин», посвященной изучению обитателей вологодских водоемов.

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Теги: Вологодский музей-заповедник день защиты животных праздник
 

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