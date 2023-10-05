В выходные в Вологодской области ожидается первый снег

Вологодские синоптики сообщили, что скоро в регионе выпадет первый снег.

Уже сегодня днем, начиная с западных районов, территория области окажется под влиянием очередного североатлантического циклона. Атмосферные фронты принесут небольшие и умеренные дожди, днем от +8 до 13 гр. В ночь на пятницу осадки сохранятся, температура составит +4,+9 гр.

6 октября под влиянием уже следующего циклона дожди вновь усилятся, местами может выпасть до 10-15 мм за 12 час. Днем регион пересечет холодный атмосферный фронт, ветер сменит свое направление на северное, начнется значительное похолодание, связанное с затоком воздуха с Арктики Вечером в пятницу, по мере понижения температуры, дожди местами начнут переходить в мокрый снег.

В ночь на субботу 7 октября температура по западу и центру опустится до 0,-2 гр, на востоке останется слабо положительной. На фоне отрицательных температур на дорогах местами не исключена гололедица, мокрый снег. Днем в субботу сохранится неустойчивая погода с осадками, преимущественно в виде дождя, дневная температура не превысит +3,+5 гр.

В ночь на воскресенье на большей территории отрицательные температуры, осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах местами гололедица. В отдельных районах возможно формирование временного снежного покрова. Днем 8 октября погода останется ненастной, воздух прогреется незначительно +2,+4 гр. Среднесуточная температура в выходные дни прогнозируется на 2 гр ниже нормы.

По предварительным данным, в начале следующей неделе холодная неустойчивая погода сохранится. Временами пройдут осадки в виде дождя, ночью мокрого снега,

