Вологжанка отправится в колонию за заказное убийство мужа

Жительница Вологодской области пойдет в тюрьму за то, что 15 лет назад заказала убийство бывшего мужа. Вместе с ней на скамье подсудимых оказался и наемник.

В апреле 2007 года женщина на фоне плохих отношений с бывшим мужем, решила его заказать. Она обратилась к своему знакомому с предложением совершить убийство мужа за 10 000 долларов США. Получив согласие знакомого, они разработали план убийства, согласно которому подсудимая под ложным предлогом организовала его встречу с мужем.

"18 апреля 2007 года находясь в неустановленном месте между с.Шуйское Междуреченского района и 21 километром автодороги Илейкино-Шуйское Междуреченского района Вологодской области, действуя согласно разработанному плану убийства, умышленно, с целью причинения смерти, подсудимый напал на потерпевшего и, используя орудие, обладающее режущими свойствами, нанес ему множественные удары (не менее 10) в область шеи и тела, то есть в места расположения жизненно-важных органов. Своими умышленными преступными действиями подсудимый согласно заключениям экспертов причинил потерпевшему многочисленные насечки на правой пластинке щитовидного хряща, полное косопоперечное отделение левого верхнего рожка щитовидного хряща, множественные насечки на теле, левом реберном отростке и нижнем суставном отростке 3-го шейного позвонка, то есть повреждения, которые по признаку опасности для жизни расцениваются как тяжкий вред здоровью и состоят в прямой причинной связи со смертью потерпевшего.В результате ранения крупного кровеносного сосуда (общей сонной артерии и иного, и их сочетания), сопровождавшегося острой кровопотерей, потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Убийца закопал труп в болотистой местности лесного массива в 50 метрах от проезжей части 21 километра автодороги Илейкино-Шуйское Междуреченского района Вологодской области.Убедившись в том, что подсудимый совершил убийство ее мужа, подсудимая передала вознаграждение в обещанном размере. Труп был обнаружен не сразу и успел сгнить и частично скелетезироваться.

Подсудимые вину в совершении преступления не признали. Но суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание:

Женщине - в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу, подсудимая взята под стражу в зале суда.

Мужчине - в виде лишения свободы сроком 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.