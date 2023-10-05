Вологжанин пойдет под суд за похищение человека на территории Санкт-Петербурга

[ Происшествия ]

В Санкт-Петербурге завершилось расследование уголовного дела в отношении 30-летнего петербуржца и 38-летнего уроженца Вологодской области. Оба обвиняются в похищении человека, вымогательстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.  

26 февраля этого года двое молодых людей в Петербурге на Дачном проспекте похитили мужчину, запихали в багажник автомобиля «Инфинити» и стали требовать деньги. Похищенный не выдержал издевательств и обратился к сестре, которая собрала и передала похитетелям выкуп за брата. 

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. На данный момент утверждено обвинительное заключение. Дело  направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Санкт-Петербурга. Сообщает spbdnevnik.ru.

Теги: похищение вымогательство суд
 

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