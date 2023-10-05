В Вологде поменяется схема движения и появится светофор на перекрестке Мира – Предтеченская

С 5 октября на перекрестке улиц Мира и Предтеченской планируется включение светофорного объекта, при этом меняется схема движения на этом участке. Здесь уже установили дорожные знаки и нанесли разметку.

С Пошехонского моста, как и раньше, можно будет ехать прямо по ул. Мира, а также повернуть на ул. Предтеченскую. А вот в обратном направлении, то есть с ул. Предтеченской, проехать по прямой на ул. Мира теперь нельзя. Нужно будет двигаться по съезду у островка безопасности: две полосы ведут налево, а одна – направо. Добавим, что возле зеленой зоны убрали парковку.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности центральной ул. Мира было принято решение об устройстве светофорного объекта на этом участке дороги. Этот светофор является дополнением к измененной схеме движения у Пошехонского моста. Муниципальный контракт был заключен между МКУ «Служба городского хозяйства» и ООО «Тринити». Напомню, в Вологде на постоянной основе идет работа по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, мы прорабатываем различные варианты по минимизации точек концентрации ДТП», – рассказал начальник Департамента городского хозяйства Администрации Вологды Леонид Степанов.

Всего в 2023 году в Вологде появятся восемь новых светофорных объектов. Четыре из них уже работают на перекрестках следующих улиц: Галкинская – Чехова; Галкинская – Мира – пл. Бабушкина; Южакова – Гагарина, а также на улице Северной (напротив ул. Карла Маркса, 105). С 5 октября на перекрестке улиц Мира и Предтеченской планируют включить светофорный объект. До конца года планируется ввести в эксплуатацию светофоры на перекрестках: Пушкинская – Герцена; Дальняя – Фрязиновская, а также по адресу: ул. Чернышевского, 135.

