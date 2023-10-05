В Вологде работает первый «КотоФан-Клуб»

[ Общество ]

В Вологде открылся первый «КотоФан-Клуб», который соединяет сердца его пушистых обитателей и любящих хозяев. Это грантовый проект общества защиты животных «Велес».

Гостей котоклуба «КотоФан» встречают волонтеры и 9 кошек, с которыми можно познакомиться и пообщаться в уютной обстановке.

Фан-клуб четвероногих – это грантовый проект благотворительной организации «Велес», призванный помочь пушистым найти новый дом. В клубе можно пообщаться с бездомными кошками и взять понравившуюся кошку себе домой, почитать книжку, отдохнуть и попить чаю, узнать всё о зоозащитном и экологическом добровольчестве.

Люди, которые не могут взять животное домой, могут помочь кормами и другими вещами. 

Всё подопечные Клуба - бездомные кошки. Кто-то из них изначально был более ручным животным, а кто-то прошёл сложную социализацию и пока с осторожностью относится и к обновленному пространству и к гостям. 

Октябрьская, 27 вход справа от Веткабинета "Велес" за шлагбаумом. КотоФан открыт с 13:00 до 20:00 ежедневно. Дети тажке могут приходить в гости к кошка, но от 5 лет в сопровождении взрослых.

 

Теги: животные коты
Фото: https://vk.com/catsfansclub
 

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